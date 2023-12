Giocattoli sospesi e cassetta delle letterine

Nessun bambino deve rimanere senza un pacco sotto l’albero. L’assessorato al Commercio rilancia l’iniziativa “Un giocattolo sospeso“, che permette di acquistare un dono di qualsiasi importo e lasciarlo in uno dei punti vendita aderenti. Sarà don Davide Rustioni della parrocchia di San Primo a raccogliere tutti i regali e a distribuirli. A esaudire i desideri dei bambini pensa anche il gruppo informale di “Quelli che credono nel Natale tutto l’anno“ che da 18 anni posiziona al bar Gorizia una cassetta rossa dove si possono inserire le letterine per Babbo Natale. Prima del 25 la cassetta sarà aperta e tanti folletti andranno nei negozi di vicinato per far girare l’economia locale e realizzare i sogni dei bambini meno fortunati, che sotto l’albero troveranno il loro giocattolo magicamente portato da Santa Claus.

M.M.