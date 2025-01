Giacometti si è dimessa: "Io estranea a tutto, ma è indispensabile"

Roberta Giacometti si è dimessa da consigliera comunale. L’avvocatessa vigevanese, 43 anni, unica eletta nella lista civica “Vigevano Riparte“ che ha appoggiato il sindaco Andrea Ceffa, ha ufficializzato ieri la sua decisione con una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale e ai colleghi consiglieri. Una missiva in cui Giacometti ripercorre il suo impegno politico amministrativo e che evidenzia come, in ordine alle accuse che le sono state mosse, che la vedono indagata e attualmente ristretta agli arresti domiciliari, "le respingo con tutte le mie forze poiché sono perfettamente consapevole e certa di essere del tutto estranea ma rendono per me indispensabile dimettersi in attesa di fare chiarezza sulla vicenda". Secondo l’accusa Giacometti avrebbe ricevuto una consulenza dal sindaco Ceffa, affidata in concreto a una collega, per assicurarsi il suo voto all’interno di un consiglio comunale dagli equilibri delicatissimi. Le dimissioni potrebbero essere prodrome alla richiesta di revoca della misura cautelare.

Umberto Zanichelli