Gesti di inciviltà dei giovani: "Prenderemo provvedimenti"

CILAVEGNA (Pavia)

Ha usato i social per raggiungere tutta la cittadinanza, ma soprattutto i più giovani che con ogni probabilità sono gli autori di alcuni atti vandalici compiuti in paese. Il sindaco, Giovanna Falzone, ha registrato un video e mandato un messaggio, dopo alcuni episodi di vandalismo. L’ultimo risale ad alcuni giorni fa, quando con i petardi sono stati fatti esplodere i bidoni della carta. "Bisogna usare il buon senso. Sia nei confronti dei nostri concittadini, sia nei riguardi degli animali domestici" ha detto la prima cittadina. I contenitori, infatti, appartenevano a privati che, oltre si sono spaventati per il rumore provocato dall’esplosione che avrebbe anche potuto causare un incendio e, una volta passata la paura, ha dovuto anche ripulire tutto lo sporco rimasto sulla strada, nei pressi dell’oratorio.

Poi, nonostante i giorni di festa, i malcapitati hanno dovuto recarsi negli uffici della polizia locale a ritirare dei nuovi bidoni in cui gettare la carta. I vandalismi in centro comunque non sono un episodio isolato. E’ da tempo che i ragazzi non si comportano bene in centro e il sindaco lo ha rimarcato facendo notare come piazza della Chiesa sia diventata un luogo di ritrovo e oltre a disturbare con i loro schiamazzi, i giovani lascerebbero in pessime condizioni la piazza, ma guai a farlo notare. Chi lo ha fatto, ha ricevuto velate minacce dagli adolescenti. "Prenderemo provvedimenti" ha promesso il sindaco. M.M.