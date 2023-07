Gerry torna testimonial di Riso Scotti: ecco la nuova campagna

Pavia, 28 luglio 2023 – Si chiama Venere ed è una assoluta novità di Riso Scotti, che nel nuovo spot fa vivere tutta la bontà e l’originalità del più conosciuto e amato riso nero italiano, in forma di pasta.

Il protagonista di Venere, come la Dea della bellezza e dell’amore, è uno dei volti più conosciuti e amati di sempre, Gerry Scotti, intenditore e amante delle cose buone, che ha scelto per l’appunto “una cosa buona” da far conoscere e apprezzare a tutti gli italiani. “Buona Idea, dottor Scotti!” è lo slogan che pubblicizza una pasta integrale, fonte di fibre, fosforo e proteine.

E a Gerry non è sfuggita questa super novità da portare in tavola: un prodotto unico, capace di conquistare le cucine anche più esigenti con ricettazioni talmente varie da poter cambiare ogni giorno.

«Comunicare Venere ci appassiona per l’originalità e l’unicità che porta con sé - spiega Raimondo Sciarrillo, direttore creativo di Testa e Cuore, l’Agenzia che affianca Riso Scotti nelle sue scelte di comunicazione e che in quest’occasione ha seguito la direzione creativa dello Spot -. Il riso Venere è un ingrediente di eccellente qualità, nato e coltivato solo in Italia, e dà origine a Pasta Venere, una pasta unica sul mercato, lavorata e confezionata in Italia, ma con un respiro internazionale e una versatilità che la rende davvero ‘per tutti’. Il gusto di Pasta Venere è esclusivo e non replicabile, è integrale per natura e, come racconta la sua promessa in pubblicità e sul packaging, la asta è unica, originale, Italiana”