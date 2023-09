Gerenzano, incendio in garage: distrutta attrezzatura da lavoro e casa inagibile. Imprenditore perde tutto

Gerenzago, 1 settembre 2023 – La sua casa è stata dichiarata inagibile ed è ospite da parenti un imprenditore di Gerenzago che giovedì sera attorno alle 21,15 era già a dormire quando è scattato l’allarme antincendio. Per cause accidentali forse riconducibili a un cortocircuito, infatti, dal garage erano partite delle fiamme che hanno raggiunto il soffitto annerendo il primo piano. Bruciate tre moto da cross e l’attrezzatura dell’azienda che l’imprenditore teneva in garage, sotto l’abitazione.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pavia e Sant’Angelo Lodigiano, che hanno lavorato alcune ore per domare le fiamme. I danni non sono ancora stati quantificati, ma l’imprenditore è disperato per aver perso tutto ciò che possedeva ed essere costretto a chiedere ospitalità ad alcuni parenti anche per i suoi familiari.