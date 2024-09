Garlasco, spaccata al Carrefour con furgone ariete: portata via la cassaforte

Garlasco (Pavia), 2 settembre 2024 - Hanno usato un furgone rubato come ariete per sfondare l'ingresso del Carrefour a Garlasco, in via Tromello. E una volta entrati si sono diretti subito verso gli uffici, dove hanno preso e portato via la cassaforte, che conteneva circa 25mila euro in contanti.

Il raid

L'assalto è stato messo a segno in pochi istanti, verso le 3 di oggi, lunedì 2 settembre. Tutto è stato ripreso dalle telecamere, ma i quattro uomini in azione avevano i volti coperti proprio per non risultare riconoscibili nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza sempre presente in supermercati e centri commerciali.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull'accaduto. I malviventi sapevano di avere i minuti contati da quando hanno sfondato l'ingresso del market e hanno messo a segno il colpo in pochissimi minuti, riuscendo a fuggire con il ricco bottino prima che sul posto potessero intervenire le forze dell'ordine.

I danni

Come sempre in simili colpi, oltre al danno economico del bottino, sono stati provocati anche ingenti danni alla struttura, con l'ingresso devastato dalla spaccata: subito in mattinata c'erano operai al lavoro per ripristinare le vetrate e rendere il market nuovamente agibile.