Gambolò, furto in ditta: smontati i quadri elettrici per rubare i cavi di rame

Gambolò (Pavia), 19 settembre 2023 - Sono entrati nel magazzino di una ditta, approfittando della chiusura per il fine settimana, e hanno smontato i quadri elettrici per rubare i cavi di rame. Il furto è stato messo a segno in viale Industria a Gambolò, dopo la chiusura del venerdì pomeriggio, ma scoperto alla riapertura di ieri, lunedì 18 settembre, e poi denunciato alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili.

Un furto di rame anomalo, perché non ha avuto come obiettivo un capannone dismesso, come in tanti altri casi, ma il magazzino di una ditta in piena attività, che alla riapertura s'è ritrovata a dover far fronte al danno ingente dell'impianto elettrico da ripristinare completamente per poter ricominciare a lavorare.

I ladri, entrati forzando il cancello d'ingresso, non erano infatti interessati né ai materiali né ai macchinari presenti nel capannone, ma solo al rame dei cavi elettrici, che hanno rubato smontando i diversi quadri elettrici presenti nel magazzino. Per un bottino che è ancora in fase di quantificazione, ma il cui valore è di certo inferiore al danno provocato alla stessa ditta per il ripristino dell'impianto elettrico, per alcune migliaia di euro.