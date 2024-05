Furto in casa. Inseguito e bloccato

Con un complice, che è riuscito poi a far perdere le proprie tracce, aveva messo a segno un furto nell’abitazione di una pensionata di Gropello Cairoli. I carabineri di Gropello, che lo hanno bloccato dopo un inseguimento, hanno denunciato a piede libero S.J., 39 anni, domiciliato a Candia. Dovrà rispondere di furto in abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 di domenica quando i due sono riusciti ad entrare nella casa della donna passando dalla porta d’ingresso lasciata aperta. Una volta all’interno si erano messi alla ricerca di denaro contante e oggetti preziosi, riuscendo a impadronirsi di 450 in banconote da 50 euro, che la padrona di casa custodiva in un cassetto. Quello che i due non avevano messo in conto era però la possibilità che la donna li scoprisse, come è puntualmente accaduto. Così hanno dovuto dileguarsi con i soldi sottratti. Il tempestivo allarme lanciato dalla vittima con la richiesta di intervento dei carabinieri, ha permesso ai militari di avviare le ricerche dei malviventi in tutto il territorio circostante. Poco dopo l’auto dei due ladri è stata segnalata a Tromello ed è stata intercettata dai militari. I due sono stati bloccati e sottoposti ad una perquisizione personale che i carabinieri hanno esteso anche al veicolo e che ha portato al ritrovamento della refurtiva e di un arnese da scasso. Proprio mentre si stavano perfezionando queste operazioni uno dei due ladri è riuscito, con una mossa repentina, a svincolarsi e a scappare per le strade vicine facendo perdere le proprie tracce. Per il complice invece è scattata la denuncia a piede libero. Le ricerche dei carabinieri non sono però terminate e tutto il territorio lomellino è oggetto di attività investigative che hanno come scopo quello di risalire al secondo ladro. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria. U.Z.