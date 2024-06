Pavia, assaltata la farmacia a Zeccone: ladri sfondano la porta e scappano con la cassa

Zeccone (Pavia), 5 giugno 2024 – Furto nel cuore della notte tra martedì e mercoledì nella farmacia di via Gianni Brera a Zeccone. Attorno alle 3 i ladri hanno forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno dell’esercizio. Appena entrati è scattato l’allarme installato a protezione della farmacia.

E infatti, temendo forse che potessero arrivare le forze dell’ordine e coglierli in flagranza, i malviventi non hanno rovistato ovunque o prelevato farmaci, ma si sono diretti subito dietro al bancone e hanno aperto il registratore di cassa dove, al momento della chiusura, erano stati lasciati euro per la giornata successiva. Afferrato il denaro, i soliti ignoti e sono scappati. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.