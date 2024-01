Pavia, furto in farmacia nell’orario di apertura: rubati 5mila euro in contanti

Pavia, 17 gennaio 2024 – Sono entrati in farmacia in tre, fingendosi clienti. E mentre il personale era tenuto impegnato, uno è riuscito a intrufolarsi nell'ufficio e dal tavolo ha preso uno zaino, nel quale c'erano 5mila euro in contanti. Un furto aggravato messo a segno poco prima di mezzogiorno di ieri, martedì 16 gennaio, alla farmacia Del Bo in piazza Emanuele Filiberto a Pavia.

Quando i dipendenti si sono accorti di quello che era successo hanno chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con personale del Radiomobile della Compagnia di Pavia, che ha avviato le indagini. Purtroppo solo a posteriori i dipendenti della farmacia si sono resi conto di quello che erano riusciti a fare i tre sconosciuti, approfittando di un momento in cui il personale era tutto impegnato.

Considerando però l'azione criminale messa a segno con non poca destrezza, durante l'orario di apertura della farmacia, il sospetto è che i malviventi avessero osservato in precedenza o comunque conoscessero le abitudini quotidiane per il versamento dei contanti. Sono infatti entrati in azione al termine della mattinata e hanno preso proprio lo zaino con i soldi, per quello che non sembra affatto un caso. Al momento però sono solo sospetti, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri sull'accaduto.