Furto con strappo a Vigevano, ladro scappa con auto Fiat Uno celeste

È sceso da un’auto e si è avvicinato alla sua vittima, strappandole dal collo un prezioso collier d’oro. In pochi istanti il ladro era già risalito sulla stessa auto, riuscendo a far perdere le proprie tracce. È successo l’altro pomeriggio, verso le 16.30, in via Quarto a Vigevano. A subire il furto con strappo è stata una donna 74enne che abita in zona e che stava rincasando a piedi quando è stata avvicinata dallo sconosciuto. Denunciando poi l’accaduto ai carabinieri, la vittima ha saputo indicare con precisione marca, modello e colore dell’auto, una Fiat Uno celeste, dettagli che possono forse essere utili ad altre potenziali vittime se notassero in avvicinamento la stessa auto. S.Z.