Lo strano furto al San Matteo. Banda ruba lo sportello automatico dei ticket di Oculistica

Pavia, 1 novembre 2024 - Hanno portato via uno sportello automatico per il pagamento dei ticket sanitari. Il furto è stato messo a segno nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 1 novembre, al Policlinico San Matteo di Pavia, nel padiglione di Oculistica. Sull'episodio indaga la polizia, intervenuta sul posto per il sopralluogo che ha avviato gli accertamenti, quando il furto è stato scoperto, ma quando ormai i ladri erano già fuggiti, riusciti a far perdere le proprie tracce.

Il valore del bottino non è ancora stato quantificato e dovrà essere stabilito all'esito dei pagamenti in contanti che erano stati effettuati a quello sportello dopo l'ultima volta che era stato scaricato. Un furto dalle modalità abbastanza articolate e complesse, perché l'obiettivo non si trova su una strada aperta alla circolazione ma all'interno delle mura delle 'vecchie' cliniche dell'ospedale, in parte svuotate con il trasferimento al Dea, in parte invece ancora pienamente in funzione e operative, come quella appunto dove si trovano gli ambulatori di Oculistica. In qualche modo i ladri sono comunque riusciti a entrare e uscire dal perimetro del Policlinico con un furgone, sul quale avrebbero caricato la pesante e ingombrante refurtiva. Non hanno infatti forzato e svuotato sul posto lo sportello automatico, ma hanno asportato interamente la colonnina-totem per il pagamento dei ticket. Un furto nel quale è entrata in azione una banda composta certamente da più persone.