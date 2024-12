Furto al distributore. In fuga con 500 euro

Furto notturno al distributore di carburanti IP, lungo l’ex-Statale 35 dei Giovi a Cava Manara. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ladri hanno preso di mira la colonnina del self-service, riuscendo a forzare la cassa e portando via banconote in contanti per un valore di circa 500 euro. Il colpo è stato scoperto il giorno successivo e denunciato alla stazione dei carabinieri di San Martino Siccomario, della Compagnia di Pavia. I militari hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, una banda che potrebbe aver colpito già in precedenza, con simili modalità e obiettivi, sia nel Pavese che in altre zone. Si tratterebbe infatti di abili scassinatori, che in breve tempo riescono ad aprire la serratura che nelle colonnine dei self-service protegge le casse con i contanti introdotti dagli automobilisti per rifornirsi di carburante. Modalità diverse dagli assalti con mezzi usati come ariete o con esplosivi come ai bancomat, pericolosi in distributori di carrante. S.Z.