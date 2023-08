Fuori pericolo la bimba che ha rischiato di annegare in piscina. A salvarla due infermiere fuori servizio

Pavia, 16 agosto 2023 – E’ fuori pericolo la bambina di 3 anni che nel tardo pomeriggio di ieri ha rischiato di affogare alla piscina del Campus Aquae.

La piccola è entrata nella vasca in cui l’acqua è più bassa, ma forse si è spinta dove non toccava ed è finita sotto. I bagnini se ne sono immediatamente accorti e si sono tuffati per tirarla fuori. Hanno fatto uscire dall’acqua tutti i bagnanti e hanno portato la bimba sul bordo in stato di semi incoscienza. In quel momento per sfuggire al caldo anche due infermiere del pronto soccorso del San Matteo si trovavano in piscina. Con l’ausilio del defibrillatore pediatrico che il Campus ha voluto acquistare hanno rianimato la piccola che si trovava in piscina con i genitori e il fratellino di 5 anni e hanno atteso l’arrivo del 118. E’ stato il medico a concludere l’intervento e ad accompagnare la bambina in Policlinico dove è stata ricoverata in rianimazione, ma non in pericolo di vita.

Meno di due mesi fa un caso molto simile un’altra bambina ha rischiato di annegare al Campus ed è stata salvata dalla prontezza dei bagnini e due infermiere. Era il pomeriggio del 20 giugno quando una bimba di 8 anni che frequentava un centro estivo, si è tuffata in acqua e non è più riemersa. Anche in quel caso il bagnino si è tuffato subito e poi le infermiere con l’uso del defibrillatore l’hanno salvata.