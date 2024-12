Fuoco nei garage. Famiglie evacuate cinque intossicati

LANDRIANO (Pavia)

L’incendio è divampato da un’auto, pare per cause accidentali. Ma oltre alle fiamme che hanno distrutto la vettura e danneggiato un altro mezzo parcheggiato a fianco, i problemi principali li ha provocati il fumo, che dal garage sotterraneo ha invaso la tromba delle scale e si è diffuso in tutta la palazzina, che è stato necessario evacuare temporaneamente. Con cinque residenti trasportati in ospedale, non in gravi condizioni, per sospetta intossicazione da fumo.

L’allarme è scattato nella prima mattina di ieri alla frazione Pairana di Landriano, in via Primo Levi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori di Areu e i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. Dai primi accertamenti sarebbe stata esclusa l’ipotesi di una causa dolosa del rogo, scaturito pare per un corto circuito elettrico su un’auto che si trovava appunto nel garage sotterraneo. Probabilmente l’allarme non è stato immediato, perché è stato lanciato solo quando ormai l’incendio stava già bruciando l’automobile e il fumo era già salito dalle scale fino a raggiungere anche i piani alti della palazzina.

Tutte le nove famiglie sono state così costrette a lasciare i loro appartamenti scendendo in strada. Mentre la maggior parte dei residenti è stata valutata sul posto senza conseguenze, per cinque di loro è stato disposto il trasporto con l’ambulanza in codice verde all’ospedale di Melegnano. Nessuno è risultato in condizioni preoccupanti, solo difficoltà respiratorie facilmente risolvibili. I vigili del fuoco hanno nel frattempo proceduto allo spegnimento dell’incendio, che ha interessato solo le due auto e non avrebbe provocato danni strutturali allo stabile, anche se gli accertamenti per escludere del tutto eventuali conseguenze sono ancora in corso.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite con l’aerazione del garage, meno semplice in quanto sotterraneo, oltre che del resto della palazzina.

Stefano Zanette