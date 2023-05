Frattura sull’intitolazione a Norma Cossetto

Il parco di via Mirabelli, a Mortara, non sarà intitolato a Norma Cossetto, istriana, vittima delle foibe nel 1943 e medaglia d’oro dal valor civile. A sorpresa la lista civica Viviamo Mortara, alleata di Fratelli d’Italia che ha avanzato la proposta, ha votato contro in Consiglio comunale allinenandosi così alle forze di minoranza, contrarie a dare una connotazione politica ad un’area destinata ai bambini. Il Consiglio comunale ha stabilito che a lei sarà dedicato un "altro luogo nella futura toponomastica", cioè una collocazione tutta da definire. In aula è stata avanzata come alternativa quella di intitolare il parco a don Giovanni Zorzoli, sacerdote che ha formato diverse generazioni di mortaresi.

Le parti sono rimaste ferme sulle rispettive proposte e al momento del voto, arrivato dopo un acceso dibattito di natura squisitamente politica, i quattro consiglieri della civica hanno votato contro determinando così la bocciatura della proposta e generando qualche comprensibile malumore in seno alla maggioranza per una scelta forse figlia di una iniziativa che non era stata condivisa. U.Z.