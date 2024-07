Frascarolo, pedina e minaccia di morte l’ex compagna: era scaduto il divieto di avvicinamento

Frascarolo (Pavia), 9 luglio 2024 – È stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo. A.Z., 40enne di Frascarolo, è accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. La donna aveva già ottenuto un provvedimento di divieto di avvicinamento, ma era scaduto nel febbraio dello scorso anno. Le condotte persecutorie del passato si sono però nuovamente ripetute anche di recente.

La donna ha infatti denunciato lo stesso ex compagno, riferendo di essere stata più volte seguita, con una escalation culminata con i più recenti messaggi audio, con esplicite minacce di morte. La denuncia ha fatto scattare le procedure con l'urgenza del cosiddetto “codice rosso” e al termine degli accertamenti per riscontrare la versione della vittima l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia in carcere per il quarantenne.

I militari della Stazione di Mede Lomellina, della Compagnia di Voghera, lo hanno quindi raggiunto nella serata di lunedì 8 luglio, facendo scattare l'arresto. Nel frattempo proseguono le indagini per accertare le presunte condotte persecutorie tenute dall'uomo nei confronti della ex compagna, che ora comunque è al sicuro dopo aver seriamente temuto per la propria incolumità.