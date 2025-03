Fototrappole accese: "Inammissibile lasciare i rifiuti per strada"

Nonostante l’avvio del servizio di raccolta rifiuti porta a porta, a Rivanazzano continuano a verificarsi casi di abbandono di immondizia e di conferimento non corretto. In seguito alle segnalazioni, sono state installate temporaneamente fototrappole in diverse zone del paese individuate dalla Polizia locale: ora i rilevatori sono entrati in funzione. L’obiettivo è individuare chi abbandona i rifiuti in modo improprio, con conseguenze dannose per l’ambiente e l’igiene. Abbandono e conferimento errato portano a sanzioni, come spiega l’assessore all’Ambiente e ai Rifiuti Edoardo Salvadeo: "Non è più tollerabile vedere rifiuti abbandonati quando il servizio di raccolta è efficiente e ben organizzato. Per i rifiuti ingombranti, il Comune offre un servizio di ritiro gratuito su prenotazione. Non ci sono più giustificazioni per comportamenti scorretti". Umido, carta, plastica e rifiuti solidi urbani devono essere conferiti secondo il calendario ufficiale comunale.