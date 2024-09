Foto di classe diventa benefica. Scuole e oncoematologia insieme. Raccolti 5mila euro per il reparto

Tutte le famiglie non rinunciano ad acquistare le foto di classe dei propri figli, ma se si sa che quel ricordo può aiutare a stare meglio altri bambini e se la foto viene impreziosita da cartoncini con disegni realizzati dai piccoli malati, anche una semplice foto può diventare preziosa. E’ quanto accade da 5 anni, quando Daniele Cua, il fotografo che va nelle scuole a scattare i ricordi di fine anno, si è inventato "La foto di classe… che fa del bene" perché una parte del compenso va al reparto di oncoematologia pediatrica. "Siamo andati sempre migliorando - ha detto Daniele Cua -.Quest’anno siamo arrivati a 5mila euro e la foto di classe da ricordo indelebile è diventata un aiuto per questi bambini che hanno bisogno di tanti supporti". Molte le scuole che hanno partecipato e tante le famiglie che hanno contribuito portandosi a casa l’immagine chiusa nel cartoncino realizzato da due piccoli pazienti dell’oncoematologia pediarica, uno dei quali è mancato nell’aprile scorso, ma la famiglia ha comunque chiesto di partecipare.

I soldi raccolti sono stati devoluti all’associazione “Amici del sorriso“, che svolge diverse attività all’interno del Policlinico e al Cnao, il Centro nazionale di adroterapia oncologica. "L’associazione è cresciuta nel tempo - ha aggiunto Marco Zecca, direttore di oncoematologia pediatrica del San Matteo - sia come numero di attività sia come impegno a supporto del nostro lavoro. Sono partiti 10 anni fa con un solo volontario che veniva a far giocare i bambini mentre oggi sono più di 70 persone e, oltre all’attività ludica, raccolgono fondi per l’oncoematologia pediatrica". Migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici è l’obiettivo degli Amici del sorriso: "Recentemente per i piccoli pazienti - ha proseguito Alessandro Baldi del sodalizio- abbiamo finanziato un progetto di supporto nutrizionale, donando 25mila euro" M.M.