Forzano la basculante del garage ed entrano nella villetta. Furto a segno dei ladri nella zona residenziale

Furto in una villetta di via Di Vittorio a Borgarello. Come spesso accade i soliti ignoti sono entrati in azione nel pomeriggio. Prima, hanno controllato che in casa non ci fosse nessuno e poi hanno “colpito“ in un modo piuttosto originale. Invece di forzare una porta a finestra o la porta d’ingresso, hanno preferito passare dal garage. I ladri hanno forzato la porta basculante e sono entrati nell’abitazione che si trova in una zona residenziale del paese. Il garage, infatti, è collegato alla casa. Una volta all’interno i malviventi hanno rovistato in ogni angolo alla ricerca di oggetti da rubare e se ne sono andati con due monili, due anelli di non ingente valore. Quando i proprietari sono rientrati, hanno trovato la basculante danneggiata e la casa in disordine. Sconvolti hanno chiamato i carabinieri e poi si sono dovuti rivolgere a un tecnico per far riparare la porta del garage.