Forza Italia si riorganizza "Riconquistiamo consensi"

di Manuela Marziani

PAVIA

Un’aula magna del collegio Cardano gremita come non si vedeva da tempo ha salutato ieri il nuovo commissario provinciale di Forza Italia, Antonio Bobbio Pallavicini scelto al posto di Alessandro Cattaneo. "Dobbiamo radicare il partito in Lombardia come ci ha chiesto il presidente Silvio Berlusconi - ha detto il commissario regionale degli azzurri Alessandro Sorte che ha deciso l’avvicendamento contro il quale Cattaneo ha polemizzato e ieri non era presente all’incontro - che vuole una Forza Italia riorganizzata, per consentirle di svolgere sino in fondo il ruolo nell’area moderata e liberale". "Forza Italia deve tornare attrattiva - ha aggiunto Antonio Bobbio Pallavicini - e parlare di come la politica possa essere il mezzo per dare riscontro ai cittadini. Vogliamo ripartire dal basso con tanto ascolto e rispetto, con un rapporto con gli alleati che deve essere rivisto nel rispetto e un unico obiettivo: il bene del territorio". Pavia andrà al voto l’anno prossimo per rinnovare l’amministrazione civica. "Sono tanti gli appuntamenti - ha aggiunto il vicesindaco di Pavia -, bisognerà fare sintesi con gli alleati, confrontarsi su ciò che di buono, tanto, è stato fatto e su ciò che va criticato e rivisto cercando un’unità".

Anche il centrosinistra sta cominciando a guardare alle prossime amministrative e, partendo dalla voglia di partecipazione che ha contraddistinto la recente nascita di diversi comitati critici, al Social bistrot si è presentata la lista civica Cittadini per Pavia. "In realtà la lista civica esiste da 9 anni - ha sottolineato Massimo Depaoli - aveva un’altra denominazione e un altro simbolo, ma lo stesso spirito perché siamo sicuri che il contributo del civismo possa essere fondamentale per rispondere all’esigenza di portare Pavia verso qualità ambientale, vivibilità e coesione sociale". Revisione del pgt per consumo di suolo zero con recupero delle aree dismesse, raddoppio della tratta ferroviaria e nuova fermata della linea S13, elaborazione di un piano strategico per rendere più attrattivi i principali motori economici della città, ma anche comunità energetiche con un ruolo di Asm e politiche abitative sono alcuni dei punti programmatici della lista civica. "Vogliamo dare il nostro contributo nell’ambito della coalizione nel rispetto reciproco - ha concluso Depaoli - e con la voglia di essere più costruttivi che polemici".