Fortunago (Pavia), 29 settembre 2019 - Alla fine la cartolina è arrivata a destinazione. Undici anni, quattro mesi e quattordici giorni dopo esser stata spedita. Un lungo tempo nel corso del quale, oltretutto, due dei mittenti del messaggio sono mancati. La disavventura è capitata a Danilo Nembrini, chef dell’albergo ristorante “La Pineta” di Fortunago e insegnante all’istituto professionale Enaip di Voghera. Giovedì, il ristoratore si è visto recapitare una cartolina, «cosa rara nel 2019, il postino mi ha detto che quest’anno ne ha consegnate solo tre o quattro», ha raccontato lo chef. Ma la vera particolarità dell’accaduto non è tanto la cartolina in sé, quanto la data che riportava sul suo retro: 12 maggio 2008.



Si trattava infatti di una cartolina che era stata spedita da alcuni amici di famiglia a Nembrini e suo padre anni fa. Il gruppo di amici aveva partecipato all’ottantunesima adunata nazionale degli Alpini, che si era tenuta dal 9 al 12 maggio 2008 a Bassano del Grappa in Veneto, e aveva deciso di inviare un ricordo: «Gli amici hanno pensato di spedirci una cartolina, perché mio papà è un Alpino», ha precisato lo chef. Il messaggio era un saluto personale seguito da molte firme e dalla data in cui è stato scritto, appunto il 12 maggio 2008. La cartolina è stata recapitata quindi precisamente undici anni, quattro mesi e quattordici giorni dopo la sua spedizione: «Io e mio papà quando l’abbiamo vista ci siamo fatti una risata, è una situazione un po’ inusuale, una vera anomalia. Oltretutto, leggendo bene abbiamo visto che la data in cui è stata spedita è il 12 maggio 2008, il timbro postale di Padova però è del 2016. Ed è arrivata nel 2019», ha commentato Nembrini constatando la catena di ritardi e disguidi. A contribuire all’incidente forse, anche il fatto che l’indirizzo del destinatario non era completo: «L’avevano indirizzata al mio ristorante indicandone il nome e la località con la provincia, mancava però l’indicazione del codice di avviamento postale di Fortunago. Certo però è davvero passato molto tempo. All’epoca, semplicemente abbiamo pensato che non ci era arrivata, come può capitare, non potevamo prevedere che anni dopo l’avremmo ricevuta». E non manca anche un po’ di dispiacere: «Purtroppo due dei mittenti, un uomo e una donna, purtroppo sono deceduti quattro e due anni fa».

