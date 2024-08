Fondi ai collegi di merito. La Città Campus in attesa

Buone notizie per Pavia tra le righe del Decreto Omnibus approvato dal Consiglio dei ministri che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. Il provvedimento è suddiviso in sei titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali. "Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali", si legge nel decreto. E poi: "Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dell’Università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di un milione".

"Grazie all’impegno del ministro dell’Università Anna Maria Bernini e del Governo – commenta il deputato di FI e responsabile nazionale dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo – sono stati liberati 50 milioni per avviare un percorso di rispetto e valorizzazione dell’autonomia degli istituti universitari ma anche per mettere fine al precariato storico nel mondo della ricerca. Un plauso anche per lo stanziamento di un milione per i collegi di merito, di cui Pavia è un po’ la capitale, che rappresentano una realtà per gli obiettivi che si pongono per l’interdisciplinarietà e la formazione delle eccellenze e dei migliori talenti del nostro Paese". Alla Città Campus, com’è nota Pavia, arriveranno circa 200mila euro. Anche nel Milleproroghe erano previsti finanziamenti per i collegi Borromeo, Ghislieri, Santa Caterina e Nuovo in cui gli alunni devono essere in regola con gli esami sostenuti e avere una media di 27/30.

M.M.