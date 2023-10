Finto impiegato di banca ruba 12mila euro a una donna

Solo dopo aver effettuato i due bonifici, per un totale di 12mila euro, ha chiamato la banca per accertarsi che i problemi sul suo conto corrente fossero risolti. Ma ha scoperto che era stata truffata ed quindi è andata dai carabinieri a sporgere denuncia. La vittima, una donna 50enne di Vigevano, aveva ricevuto sul cellulare un sms che in apparenza le era stato mandato dalla sua banca. Non uno dei frequenti messaggi chiaramente individuabili come truffaldini, ma una stringata notifica per anticiparle che avrebbe ricevuto a breve la telefonata da parte di un incaricato dalla stessa banca. Poco dopo il truffatore l’ha chiamata e, spiegandole i presunti problemi al suo conto corrente, ha fornito un Iban al quale avrebbe dovuto fare due bonifici per spostare i soldi dal conto. La donna ha così effettuato le operazioni tramite home banking, per scoprire solo successivamente di essere caduta nel tranello di un impostore. Denunciando l’accaduto, ha fornito ai carabinieri i dati dell’sms, della telefonata e dell’Iban, su cui ora i militari hanno avviato indagini, per risalire al responsabile, probabilmente un truffatore professionista.