Finisce nella rete dei controlli: sconterà quattro anni di carcere

Incappa in un posto di controllo della Polizia e finisce in carcere. L’uomo, un quarantacinquenne, deve scontare una condanna a 4 anni per violenza sessuale. L’arresto è stato reso noto dalla Questura di Pavia all’esito di controlli effettuati venerdì dal Commissariato di Voghera. "Nella mattinata del 10 gennaio – spiega la nota della Questura – nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la Volante ha effettuato un posto di controllo lungo le principali vie di accesso alla città. Durante il servizio, gli agenti hanno fermato un’autovettura per i consueti accertamenti. Attraverso le verifiche condotte nelle banche dati del Ministero dell’Interno, è emerso che il conducente, un uomo di 45 anni, era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica. L’uomo risulta condannato a quattro anni di reclusione per reati di violenza sessuale".

S.Z.