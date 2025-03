Fiamme accidentali in due alloggi. Dichiarati inagibili

Si sono mobilitati anche i Servizi sociali per trovare una sistemazione temporanea all’inquilino rimasto senza casa. L’incendio divampato sabato in corso Milano, vicino all’incrocio con via Verdi, ha infatti reso inagibili due abitazioni, sia al pianoterra dove sono partite le fiamme, sia al piano superiore della stessa palazzina. Ma se la seconda abitazione era disabitata, con l’appartamento sfitto, nell’altra vive un 38enne senegalese che era al momento dell’incendio era uscito. La causa del rogo è accidentale: in base ai primi accertamenti, la colpa è stata del corto circuito di una presa elettrica nella camera da letto. Le fiamme propagate con rapidità hanno provocato danni ingenti, con entrambi gli alloggi dichiarati inagibili.