Festa del Primo maggio al rione Scala. Dibattito e poi spazio alla musica

"Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". È questo lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare, quest’anno, il Primo maggio dedicando la giornata al ruolo strategico dell’Europa quale costruttrice di pace, lavoro e giustizia sociale, in un momento storico così delicato, attraversato da molte crisi, ambientali e sociali, con ancora troppe guerre in corso. Le celebrazioni della festa dei lavoratori, a Pavia, si svolgeranno al rione Scala, nella zona antistante il cinema teatro Cesare Volta, in piazzale Salvo D’Acquisto, luogo fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali che hanno lottato per poter utilizzare lo spazio culturale inizialmente negato dall’amministrazione comunale, convinte della necessità di accendere i riflettori sui quartieri periferici della città, così bisognosi di cura e invece troppo spesso dimenticati.

I lavori partiranno alle 15 con Francesco Girolimetto, direttore di Bibliolavoro Cisl Lombardia, che darà prima la parola a Franco Osculati professore ordinario di Scienze delle finanze alla facoltà di Scienze politiche di Pavia e poi intervisterà il segretario generale di Cgil Pavia Fabio Catalano, il segretario regionale Cisl Innocenzo Mesagna e il segretario generale Uil Carlo Barbieri. Concluso il dibattito, avrà luogo il tradizionale concerto del Primo maggio, nella convinzione che la musica sia un fondamentale strumento di condivisione e di unione tra le persone e tra le generazioni ed è proprio nell’ottica di avvicinare tutte e tutti che gli artisti che saliranno sul palco rappresenteranno al pubblico le differenti sfumature del panorama musicale attuale. Daranno il via allo spettacolo i Bataquaerch folk band dalle canzoni resistenti, a seguire, Pezzi da 90 (Cristiano e Matteo Callegari) con canzoni a tema lavoro, diritti e libertà, sarà poi la volta del rapper Tusco con DJ. Ghost, a seguire ancora folk/rock con la Corte dei Miracoli e, a chiudere la parte pomeridiana, Antonio Carta, con le canzoni dei grandi cantautori italiani. Infine, alle 21 circa si esibiranno i Vibe, rockband con repertorio di cover inglesi ed americane. L’ingresso sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza e, per l’intera durata dell’evento che si terrà anche in caso di maltempo (il piazzale è al coperto), sarà possibile consumare cibo e bevande. M.M.