Ferrera Erbognone, ladri in casa: rubate tre borse da donna

Ferrera Erbognone (Pavia), 9 ottobre 2023 - Non hanno trovato in casa gioielli da rubare, non si sono accontentati di pochi contanti, ma hanno portato via anche tre borse da donna.

Il furto in abitazione è stato messo a segno nella mattinata di ieri, domenica 8 ottobre a Ferrera Erbognone, in via Giovanni da Ferrera. Approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, i ladri si sono introdotti forzando la porta d'ingresso principale. Hanno quindi messo tutte le stanze a soqquadro, cercando qualcosa di valore da portare via. Ma hanno preso solo pochi contanti tenuti in un cassetto, senza invece trovare gioielli d'oro che sono la refurtiva preferita dai topi d'appartamento.

In questo caso invece i ladri, oltre ai pochi soldi, hanno portato via anche tre borse da donna, ritenendole forse di un certo valore, anche se dalla denuncia poi sporta dalle vittime del furto alla locale Stazione dei carabinieri non si tratterebbe di borse di marche d'alta moda che possono costare anche svariate migliaia di euro, ma borse di uso comune e dal prezzo non particolarmente ingente. Sta di fatto che, anche se con una refurtiva un po' anomala, i ladri si sono poi allontanati ben prima che i padroni di casa rientrassero e lanciassero l'allarme ai carabinieri, che hanno poi avviato indagini per il furto con effrazione.

