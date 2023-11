Fermato e trovato con una dose di cocaina. Via anche la patente

Se sei a piedi, ma hai in tasca una dose di stupefacente, oltre alla segnalazione alla Prefettura, ti tolgono anche la patente. È quel che è capitato a un bresciano di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato a passeggiare per Genivolta (Cremona). Una pattuglia, lunedì verso le 19.30, lo ha intercettato mentre camminava per le strade del paese e, non avendolo mai visto a Genivolta, lo ha fermato per un controllo. Il 42enne è apparso subito nervoso e i militari hanno deciso di perquisirlo, trovandogli in tasca una dose di cocaina che l’uomo ha detto essere di uso personale. I carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente e poi gli hanno chiesto come fosse arrivato in paese e l’uomo ha indicato la sua vettura. A quel punto i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida, in quanto non in grado di guidare in sicurezza. P.G.R.