Pavia, 29enne trovato a terra con una ferita alla testa sanguinante

Pavia, 1 settembre 2024 - E' stato trovato a terra, con una ferita alla testa sanguinante, accanto alla sua bicicletta. Un 29enne residente in città è stato soccorso quando erano quasi le 2.30 di oggi, domenica 1 settembre, all'incrocio tra le vie Volturno e Siro Comi, nel centro storico pavese. E' stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per chiarire la dinamica dell'accaduto. Nessuno aveva infatti visto quel che era successo, con il 29enne trovato già a terra da altri passanti almeno un quarto d'ora, o forse anche un arco di tempo più lungo, dopo il fatto.

Gli accertamenti sono ancora in corso, ma dalla prima ricostruzione sembrerebbe essersi trattato di una caduta autonoma dalla bici, senza altri mezzi o persone coinvolte. E la ferita alla testa sarebbe stata provocata proprio dalla caduta, escludendo altre ipotesi come un'aggressione. La perdita di controllo della bicicletta e la conseguente caduta potrebbero essere legate allo stato di ebbrezza alcolica del 29enne, salito in sella per tornare a casa nonostante nell'arco della serata e nottata pare avesse bevuto più del dovuto per riuscire a pedalare in sicurezza.