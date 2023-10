Fedeltà all’impresa. Premiati 15 artigiani

Confartigianato Lomellina ha conferito domenica il premio “Fedeltà al lavoro artigiano“ agli imprenditori che hanno compiuto 30 anni di attività. A riceverlo sono stati Marco Bocca, Emanuele Borghi, Claudio Cantone, Marco Caroli, Fortunata Caruso, Angelica Gentile, Roberto Gentile, Bruno Mantovani, Rosaria Mantovani, Alessandro Mattiuzzo, Paolo Mattiuzzo, Teresa Mele, Giuseppe Merli, Giovanni Presti e Paolo Carignano. La borsa di studio “Angela Picchi“ è stata assegnata a Martina Viola dell’istituto Pollini. Il presidente di Confartigianato Lomellina ha sottolineato come sia arrivato il momento di "mettere le imprese al centro, per il benessere del territorio". "È evidente – ha detto – che il capitale umano sta diventando sempre più rado, non ci sono abbastanza persone per sostituire chi va in pensione. Dobbiamo gestire questo “inverno demografico“. Bisogna prendere atto che, al contrario delle aspettative, non c’è stata l’auspicata centralità delle imprese nelle strategie economiche statali". U.Z.