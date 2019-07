Rivanazzano Terme (Pavia), 20 luglio 2019 - L'Fbi, d'intesa con la Direzione centrale della polizia di prevenzione, sta svolgendo accertamenti sulle armi di fabbricazione statunitense sequestrate dalla Digos di Torino e Pavia nell'ambito dell'indagine, che ha già permesso di rinvenire un missile aria-aria, custodito in un deposito di Rivanazzano Terme, e un arsenale di ultima generazione, custodito nell'abitazione di Fabio Del Bergiolo.

Le ultime perquisizioni hanno interessato abitazioni e depositi di materiali siti a Peschiera Borromeo (Mi), Sesto Calende (Va), Castelletto Ticino (No) e frazione Antona di Massa Carrara. In quest'ultima località, in una seconda abitazione di Del Bergiolo, le forze dell'ordine hanno rinvenuto altre armi, fra cui un fucile, un machete, un arco con tredici dardi, una pistola, bombe a mano e mortai, oltre a munizioni di vario calibro e materiale inneggiante al nazismo e al fascismo.

La Procura di Torino nel frattempo ha inoltrato una richiesta di rogatoria internazionale per acquisire ulteriori prove, soprattutto nei riguardi di Alessandro Monti, il cittadino svizzero che insieme a Fabio Amalio Bernardi, custodiva il missile.