Evacuato tutto il palazzo. Monossido nel condominio. Una residente è grave

Le conseguenze più gravi le ha riportate una donna di 35 anni, ma anche altre 9 persone sono finite in ospedale. L’intero condominio, un palazzo di 6 piani in via Albino Cei a Sannazzaro de’ Burgondi, è stato evacuato dopo che è emersa la causa del malore che aveva colpito la 35enne: intossicazione da monossido di carbonio. I dispositivi in dotazione dei soccorritori, arrivati verso le 15.30 di ieri per l’inizialmente ignoto malessere accusato dalla giovane donna, hanno infatti rilevato la presenza del gas killer sia nel suo appartamento che poi anche in tutto il palazzo. Mentre venivano assicurate le immediate cure alla paziente in più gravi condizioni, è scattata la maxi emergenza con l’evacuazione e l’invio sul posto di personale e mezzi per gestire un numero di coinvolti potenzialmente elevato.

La 35enne è stata trasportata con l’ambulanza in codice rosso all’elisuperficie di Pavia e successivamente con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, dov’è stata ricoverata in gravi condizioni. Le conseguenze potranno essere valutate solo dopo il necessario trattamento con ossigeno, nella speranza che il tempo trascorso con la privazione del prezioso elemento non abbia comportato danni irreperabili all’organismo. Il monossido di carbonio si crea infatti, solitamente per fenomeno di combustione, consumando l’ossigeno in ambienti chiusi e una prolungata esposizione provoca dapprima sintomi come mal di testa e nausea, poi sonnolenza e assopimento e può portare fino alla morte, specie se accade in orario notturno. Non è stato questo il caso successo ieri a Sannazzaro, dove il malore ha colpito la giovane donna in pieno giorno, con l’attivazione dei soccorsi che ne hanno subito scoperto la causa e attivato l’intervento per gli altri condòmini. Altre 10 persone, evacuate dalle proprie abitazioni, sono state valutate sul posto dal personale sanitario. Nessuno aveva sintomi evidenti, ma solo per una persona sono stati esclusi rischi, mentre per le altre 9 è stato ritenuto necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti, con i pazienti dirottati nei diversi ospedali della provincia: 4 al San Matteo di Pavia, 3 a Vigevano e 2 a Voghera. I vigili del fuoco hanno avviato accertamenti per scoprire la causa della presenza del monossido nell’intero palazzo.