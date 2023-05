Espulso uno straniero Si spacciava per il fratello

Si era allontanata dalla sua casa di Novara e per due giorni non aveva dato notizie. Una minorenne marocchina è stata ritrovata lunedì pomeriggio alla stazione di Vigevano dagli agenti della polizia locale a cui la famiglia si era rivolta. Ad essi ha riferito di essere stata ospite di tre connazionali dei quali non ha però saputo dare indicazioni. A fare luce sulla complessa vicenda ci ha pensato il caso. Mentre erano in corso le ricerche durante un normale controllo gli agenti avevano fermato un marocchino perché consumava alcol in strada (vietato dal regolamento di polizia urbana). Poi si era già allontanato. Rintracciato è stato condotto al comando di via San Giacomo dove la ragazzina lo ha riconosciuto riferendo di essere stata sua ospite. E in effetti nell’appartamento dell’uomo sono stati ritrovati i suoi documenti e degli effetti personali. Nello stesso alloggio vivono altri due uomini uno dei quali irregolare. L’altro, fermato a Milano, aveva fornito le generalità del fratello per evitare l’espulsione. Ma gli è andata male. Dopo le procedure burocratiche è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Milano.