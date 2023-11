Esplode il bancomat. Banda di ladri in fuga con un maxi-bottino

Un boato nel cuore della notte. E i ladri, almeno tre, che si impossessano del denaro contenuto nello sportello Bancomat della filiale della Banca Popolare di Novara di via Lavatelli nel centro di Cassolnovo. È accaduto ieri mattina intorno alle 4.30. L’esplosione ha ovviamente svegliato i residenti della zona, diversi dei quali sono usciti sui balconi dopo aver chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I malviventi, almeno tre, non si sono però scomposti e hanno portato a termine la loro azione. Con un complice piazzato con funzioni di “palo“ all’incrocio tra via San Giorgio, via Obetrdan e viale delle Rimembranze per intercettare l’eventuale transito dei mezzi delle forze dell’ordine, hanno razziato il contenuto dello sportello elettronico. La fretta non ha consentito loro di svuotarlo completamente, sul posto sono state ritrovate numerose banconote, ma il bottino è comunque ingente. Lo sportello elettronico come prassi viene rifornito il venerdì in vista del fine settimana. I ladri si sono poi dileguati a bordo di un’auto sportiva di colore scuro, forse un’Audi, approfittando del favore dei buio. I danni a carico della struttura del Bancomat e anche degli spazi dell’istituto di credito sono rilevanti. Sull’accaduto sono in corso le indagini dal parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano. U.Z.