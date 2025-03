Escavatore a fuoco nella cava di inerti: l’origine è dolosa. Caccia ai colpevoli

(Pavia)

Sembrano esserci pochi dubbi sulla causa dolosa dell’incendio. Ignoti avrebbero infatti appiccato volontariamente le fiamme a un escavatore, nella cava di inerti, in via Po, a Sannazzaro de’ Burgondi. Sul posto, verso le 22 di venerdì, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno subito avviato le indagini sull’accaduto. Il rogo è stato domato in breve e non si è propagato, senza peraltro distruggere completamente neppure il costoso macchinario, che è stato comunque danneggiato, anche se parzialmente. Terminata rapidamente la fase dello spegnimento, anche perché nella cava di inerti non c’era altro che potesse bruciare facilmente, il sopralluogo per accertare le cause dell’incendio avrebbe quasi del tutto escluso l’ipotesi accidentale, individuando invece probabili tracce dell’origine dolosa. I responsabili restano al momento ignoti, riusciti ad allontanarsi prima che venisse lanciato l’allarme per il rogo nella cava. S.Z.