All’esame della patente con l’auricolare, viene scoperto e lo ingoia: denunciato 37enne pavese

Piacenza, 15 marzo 2024 – Si presenta all’esame della patente con un auricolare: scoperto, lo ingoia e viene denunciato.

Protagonista dell'episodio un operaio di 37 anni residente in provincia di Pavia che è arrivato negli uffici della Motorizzazione di Piacenza per sostenere i test scritti per la patente di guida con un micro auricolare inserito nell'orecchio, presumibilmente per ricevere le risposte esatte da un «complice» all'esterno.

Quando l'addetta alla sicurezza se n'è accorta il candidato ha ingoiato l'auricolare. Una pattuglia dei carabinieri nel frattempo allertata è accorsa sul posto alla fine della prova, ha perquisito gli abiti e lo zaino dell'uomo scoprendo nel giubbotto un cellulare utilizzato come ponte ripetitore, mentre il giovane ha affermato di aver inghiottito l'auricolare che completava il kit. L'uomo è stato portato in caserma, fatto visitare dal personale del 118 e poi denunciato per falso in atto pubblico.