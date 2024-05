Elly Schlein lancia Virgilio: ottimo sindaco

Solo quindici minuti di ritardo per Elly Schlein, arrivata a Cremona per un comizio elettorale che ha tenuto sotto i portici del cortile Federico II, a favore del candidato Andrea Virgilio, ma anche per sostenere il voto per il Pd alle elezioni europee e davanti ai sostenitori del suo partito. Il ritardo era dovuto ai temporali che hanno colpito città e provincia nel pomeriggio, con strade allagate e difficoltà di spostamento. Ma la segretaria del Pd non si è soffermata sulla pioggia, bensì sulla bufera che da tempo coinvolge la sanità pubblica: "I fondi per la sanità dopo il Covid sono sempre diminuiti – ha detto la segretaria – e si sta andando verso una china pericolosa. La spesa per la sanità, riferita al Pil, è scesa con questo governo e di questo passo si arriverà a cifre inferiori a prima della pandemia. E lo dico da questo territorio che ha pagato in termini di morti e sofferenza uno dei prezzi più alti durante il Covid. Tutto questo per andare sempre più verso la sanità privata. Che può permettersi solo chi ha il portafoglio gonfio".

Altre critiche al governo di Giorgia Meloni hanno riguardato la volontà di far entrare nei consultori le associazioni pro vita con lo scopo di dissuadere le donne che vogliono abortire. Infine Elly Schlein ha parlato anche di salario minimo, con un giudizio tranciante: "Se si pagano meno di nove euro l’ora non stiamo parlando di lavoro ma di sfruttamento". Ultime considerazioni sul candidato del centro sinistra Andrea Virgilio, che sarà un ottimo sindaco e poi, dopo aver preso applausi a ripetizione, più volte interrotta, il segretario è ripartita per Bergamo.

Pier Giorgio Ruggeri