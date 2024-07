Morto lo psichiatra pavese Eligio Gatti: era una guida negli ospedali del Lodigiano

Addio a Eligio Gatti, direttore del dipartimento di psichiatria e salute mentale dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi. Psichiatra pavese di 70 anni. Gatti è stato vicesindaco sindaco di Pavia con i Ds e presidente per due mandati del conservatorio pavese Vittadini. Era anche vicepresidente della onlus Un Nuovo Dono, che si occupa della casa famiglia per disabili di via dei Liguri a Pavia.

Il ricordo del presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori di musica Ivano Iai: “Anche a nome del consiglio direttivo e di tutti i presidenti delle 73 Istituzioni accademiche italiane di musica, esprimo profondo rimpianto per la scomparsa terrena di un uomo illuminato, al cui rilevante contributo la città di Pavia deve il riconoscimento dello storico istituto di studi musicali quale Conservatorio di Stato - si legge in una nota - La famiglia e la città di Pavia conserveranno il privilegio di annoverare Eligio Gatti tra i suoi figli più illustri, come medico, amministratore pubblico e tenace animatore della solidarietà sociale, avendo egli sempre posto la musica e la cultura al centro dei propri percorsi professionali e umani”.