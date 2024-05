Elezioni studentesche. Partecipazione scarsa. L’Udu fa il pieno di voti

Com’era accaduto due anni fa, il Coordinamento per il diritto allo studio - Udu è ancora la lista più votata. Alle elezioni studentesche che si sono tenute martedì e mercoledì per via telematica ha ottenuto 3.373 voti. Dopo le operazioni di voto, che sono andate avanti fino a sera all’Università, ieri è stato effettuato lo spoglio. Il Coordinamento per il diritto allo studio - Udu Pavia, che si è scontrato contro Ateneo Studenti, Alleanza Studentesca e Azione Universitaria, ha conquistato due consiglieri di amministrazione (Vittoria Pompilio D’Alicandro e Anna Maggi), tre senatori accademici (Alessandro Miceli, Massimiliano Patrick Farrell e Federica Carlappi), due consiglieri di amministrazione dell’EDiSU (Matteo Leonardi e Sonia Genuardi), due membri del Nucleo di valutazione (Marta Colombo e Martina Lena Di Pietro) e un membro del Comitato per lo sport universitario (Francesca Daniel). Alle altre liste vanno soltanto un senatore e un membro del Comitato per lo sport.

"Sapevamo che sarebbe stato un appuntamento elettorale difficile, perché per la prima volta ci siamo ritrovati ad affrontare tre liste differenti. Eppure – commenta a caldo Alessandro Miceli, segretario del Coordinamento – abbiamo lavorato per cercare non solo di confermare i risultati degli ultimi due anni, ma anche per incrementarli e infatti abbiamo preso circa 400 voti in più, arrivando a 3.373 voti sul Consiglio di amministrazione".

Soddisfatto anche Massimiliano Farrell, tesoriere eletto al Senato accademico: "Abbiamo fatto eleggere circa 120 esponenti in quasi tutti i Consigli di dipartimento e tutti gli organi maggiori. Torneremo subito a lavorare sui temi del diritto allo studio, per risolvere il problema delle borse di studio e difendere il sistema dei collegi dal sottofinanziamento regionale e statale. Spingeremo ancora sulla richiesta di un tavolo di contrattazione per una riforma della contribuzione studentesca. Inoltre continueremo a lavorare sui temi cittadini come la mobilità e il trasporto pubblico urbano".

E guarda ai risultati con un sorriso pure Vittoria Pompilio D’Alicandro, vicesegretaria del Coordinamento: "Siamo contenti del risultato ottenuto, ma abbiamo la consapevolezza che sarà un mandato impegnativo vista anche la situazione economica nazionale che non promette bene". Unico dato negativo è stata la scarsa partecipazione al voto. Solo due studenti su 10 hanno votato.

