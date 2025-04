Elezioni comunali. Il centrosinistra allarga le intese

Una coalizione più ampia possibile per dare una svolta alla città. Il centro-sinistra vigevanese vara una sorta di "triplice alleanza" che comprende, oltre al Pd, il Polo Laico e il M5S. "Il percorso di collaborazione – si legge nella nota congiunta – si pone come obiettivo di trasformare Vigevano e farle superare la crisi che la affligge orma da decenni". Dal punto di vista operativo sono in programma una serie di incontri mensili aperti ai cittadini vigevanesi che saranno invitati a portare il loro contributo e le loro proposte: a tale proposito è stata attivata una casella mail vigevanopartecipa@gmail.com. Resta invece ancora da capire chi e come proporrà il candidato della coalizione. Ovviamente, essendo la scadenza elettorale ancora relativamente lontana, nomi al momento non ne circolano.

U.Z.