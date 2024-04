Educatori degli asili e genitori imparano a liberare le vie aeree Il Comune e la Croce Azzurra di Vigevano ripropongono l'iniziativa sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica per educatori e famiglie. Gli incontri si terranno presso l'asilo Cocconi Cervu e saranno tenuti dall'istruttrice Emanuela Dellapiana. Le date disponibili sono il 20 aprile e il 18 maggio per le famiglie, e il 12 e 19 aprile e il 10 maggio per il personale. Per iscriversi contattare segreteria@azzurravigevano.it o chiamare i numeri 0381/20659 o 389/0499738.