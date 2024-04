È bufera su CorriPavia. Gli organizzatori: addio. Il Comune ne cerca altri

A cinque mesi dalla gara, è polemica sulla CorriPavia, la storica manifestazione che l’anno scorso aveva richiamato circa 4mila appassionati. "L’edizione 2024 non si farà" ha fatto sapere il presidente della società organizzatrice Franco Corona. "Non salterà" ha replicato l’assessore allo sport Pietro Trivi. "Se la società Cento Torri ha deciso di non voler piu essere il “braccio organizzativo” dell’associazione Corripavia – ha aggiunto Trivi –, farò quanto possibile perché la manifestazione non cessi di esistere. Ho già incaricato gli uffici dell’assessorato allo sport di studiare la predisposizione di un avviso pubblico per individuare una società sportiva che, con rinnovato entusiasmo, voglia aprire a Pavia un nuovo ciclo della CorriPavia".

L’anno scorso la corsa ha ottenuto un contributo di 40mila euro superiore a quello che era stato concesso in passato. "Era nell’aria che la Cento Torri non si volesse più impegnare – ha aggiunto l’assessore allo sport –, il presidente Corona lo ha annunciato e comunicato al presidente regionale della Fidal, Gianni Mauri, e al sindaco Fabrizio Fracassi, per “motivazioni di tipo organizzativo e legate alla mancanza di adeguate risorse finanziarie certe”. Al presidente Corona va indubbiamente riconosciuto il merito di aver dato a CorriPavia da "una struttura imprenditoriale con un adeguato supporto finanziario". Questo passaggio però non può segnare la fine di una competizione amata ed apprezzata in città dal 2002".

Nel frattempo la gara è stata messa in calendario per il 29 settembre e la Fidal pavese ha deciso che sarà valida anche come campionato provinciale di mezza maratona. Così la polemica diventa anche politica. Da più parti si accusa l’assessore di voler "espropriare le società sportive cittadine come la Cento Torri e il Cus a favore di altre società “amiche”". Ma l’assessore rilancia ancora mettendo sul piatto una sorta di "concorso di idee" "Potendo contare su un contributo di 40mila euro da parte del Comune – ha aggiunto Pietro Trivi–, oltre che alle quote di iscrizione dei partecipanti, quale competizione o manifestazione sportiva organizzereste a Pavia per il rilancio sportivo, economico e sociale della nostra città?". E la CorriPavia? Aspetta un organizzatore, mentre la Cento Torri vorrebbe fermarsi un anno in attesa di tornare in campo nel 2025, anno del 500° anniversario della Battaglia di Pavia. Forse a pesare sulla decisione c’è pure la multa comminata l’anno scorso per aver disegnato la striscia bianca della partenza e dell’arrivo.