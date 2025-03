Dupon in sciopero a Badia. Xilopan verso i licenziamenti

Due punti diversi della provincia: un’unica preoccupazione, il lavoro. Tornano a scioperare gli operai della Dupon che a Badia Pavese produce cialde per i gelati. Ieri i 40 dipendenti sono rimasti fuori dai cancelli, e lo faranno a oltranza per difendere il posto. Assunti da una srl che sabato concluderà l’appalto, potrebbero passare alle dipendenze di una società del gruppo Dupon ma con il contratto previsto per le multiservizi, peggiorativo rispetto alle attuali condizioni. "Produciamo cialde per i gelati – spiega Sonila Lulia, coordinatrice del Sì Cobas Pavia, unico sindacato presente – Dovremmo avere il contratto per il settore alimentare, invece adesso abbiamo quello per le logistiche e vorrebbero applicarne uno ancora peggiore. E se non accettiamo, siamo a casa".

A Cicognola invece per la Xilopan si avvicina il momento dell’accordo sul licenziamento collettivo dei 58 lavoratori. Venerdì l’incontro per la firma. L’intesa è stata raggiunta ieri mattina nel corso della riunione tra azienda e sindacati, ora si attende solo la formalizzazione con le indicazioni chieste dai rappresentanti dei lavoratori. In particolare le preoccupazioni riguardavano i sei dipendenti che, per diversi motivi, non accettano di uscire e vogliono accedere alla cassa integrazione per avere un altro anno a disposizione, magari per farsi accompagnare alla pensione. Tutti saranno coperti e riceveranno una buonuscita diversa a seconda dell’anzianità anagrafica e di servizio.

M.M.