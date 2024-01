Due tonnellate di alimenti donati alla Mensa del fratello

Una boccata d’ossigeno per i magazzini della Caritas che consegnano ogni 15 giorni pacchi alimentari a 170 famiglie e rischiavano di rimanere con gli scaffali vuoti. Il gruppo informale di “Quelli del Natale“ ieri ha consegnato alla Mensa del fratello due tonnellate di alimenti che in parte saranno consumati subito e in parte andranno a rimpinguare le scorte Caritas. "I magazzini di Caritas sono in centro, difficili da raggiungere e chiusi di sabato – spiega Maurizio Niutta, portavoce del gruppo – Per questo abbiamo portato alla Mensa quintali di pasta e biscotti. Poi abbiamo aggiunto circa 50 chili di cioccolato, acqua e bibite". Anche la pasta che prima non mancava mai, infatti, sta cominciando a scarseggiare perché sono aumentate le famiglie che ritirano il pacco alimentare e sono diminuite le donazioni a causa dell’inflazione.

E sono di più anche le persone che bussano alla porta della Mensa del fratello per avere un pasto caldo a cena. Ieri per loro una sorpresa: una cena come al ristorante. "Abbiamo portato 100 porzioni di ravioli freschi donati da un ristoratore e altrettante porzioni di salmone affumicato per fare tartine. Inoltre abbiamo donato un provolone da 30 chili che ha le dimensioni di un proiettile da artiglieri ma porta benessere, non dolore e devastazione".Anche dopo le feste prosegue così l’attività del gruppo composto da diverse persone, ognuna delle quali dona quello che può.

M.M.