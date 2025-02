Doppia data con la violinista. Steinbacher

Doppia data in Lombardia per la violinista tedesca Arabella Steinbacher, una delle soliste più significative della scena internazionale, con I Solisti di Pavia. Alle 21,15 di oggi suonerà al Fraschini per il secondo appuntamento del ciclo "Solisti d’orchestra", rassegna in coproduzione con la Fondazione del teatro Fraschini, e giovedì alle 21, al nuovo teatro civico Roberto de Silva di Rho. Insieme ai Solisti di Pavia con Daniele Giorgi (maestro concertatore), Arabella Steinbacher eseguirà il Concerto per violino e orchestra n. 5 in La maggiore K219 di Mozart. Incorniciano il programma l’Adagio e Fuga in do minore K546.