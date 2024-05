Discute coi vicini e poi minaccia i carabinieri . Denunciato quarantaseienne che aveva alzato il gomito

In stato di agitazione per l’eccessivo consumo di alcol e dopo aver litigato con i vicini di casa ha minacciato i carabinieri intervenuti sul posto e le altre persone presenti. I militari della stazione di Candia hanno denunciato a piede libero un uomo di 46 anni, residente a Mortara. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. L’uomo, che deve avere esagerato con il consumo di alcolici, ha avuto una accesa discussione con i vicini che, temendo che la situazione potesse degenerare, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Quando sono arrivati su posto i militari della Compagnia di Vigevano si sono trovati davanti ad un uomo in forte stato di agitazione che li ha insultati e ha opposto resistenza all’identificazione. Per questa ragione è stato accompagnato in caserma dove, conclusi gli accertamenti, è stato denunciato. U.Z.