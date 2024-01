Diecimila euro del municipio per attrezzature e giochi. Piazza Bellazzi come punto d’aggregazione funziona

Il Comune aumenta l’impegno a favore dei giovani. Con uno stanziamento di poco meno di 10mila euro, l’Esecutivo del sindaco Antonio Costantino rinnoverà le attrezzature sportive e i giochi di piazza Bellazzi. L’area che ospitava il mercato è stata riconvertita in spazio aggregativo, in particolare per gli adolescenti, che possono praticare sport all’aperto nei campi da basket e volley e con le attrezzature per la ginnastica. I fondi arrivano dal Dipartimento per le politiche della Famiglia. L’area è gestita dalla Pro loco. "Il progetto era stato molto criticato – commenta Costantino – ma in due anni si è dimostrato decisamente valido. Molti ragazzi che frequentano la piazza sono più partecipi della vita della città perché si sentono coinvolti. Grande merito ai volontari della Pro loco che non hanno lesinato il loro impegno". U.Z.