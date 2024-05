Deposito degli attrezzi svuotato dai ladri

Ieri mattina, quando gli operai hanno aperto il deposito comunale per prendere gli attrezzi con cui effettuano la manutenzione delle aree verdi, sono rimasti sorpresi: il magazzino era vuoto. Erano spariti due decespugliatori, due motoseghe, un flessibile e un soffiatore. Alla chiusura del deposito, il 30 aprile, tutto era in ordine. Ma, ironia della sorte, proprio attorno al 1° Maggio i ladri hanno colpito nella via intitolata alla Festa dei lavoratori, forzando il portone d’ingresso e introducendosi per rubare gli attrezzi. Ieri mattina sono stati gli stessi dipendenti a sporgere denuncia ai carabinieri.

Non è la prima volta che il deposito comunale viene preso di mira. Anche nell’ottobre 2022 era stato messo a segno un furto simile: qualcuno era entrato e se n’era andato con gli attrezzi. In quell’occasione però i ladri erano andati anche oltre perché si erano portati via persino il pulmino utilizzato per il trasporto degli alunni. Il mezzo era stato poi abbandonato nei pressi del capannone e fortunatamente recuperato, gli attrezzi invece saranno stati rivenduti.

M.M.