Danni alla recinzione del parchetto giochi Sindaco dai carabinieri

Non hanno preso di mira i giochi per i bambini, ma hanno fatto danni alla recinzione perimetrale. L’amministrazione comunale di Galliavola ha sporto denuncia, alla stazione dei carabinieri di Pieve del Cairo, per il danneggiamento trovato al parco giochi. I militari, della compagnia di Voghera, hanno avviato indagini per individuare i responsabili. L’incursione vandalica risale ad alcuni giorni fa, è stata compiuta in un arco di tempo non meglio precisato, a partire dallo scorso 18 febbraio, ma scoperto soltanto successivamente.